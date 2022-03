Présidentielle en France – Douze qualifiés sur la ligne de départ

Ils seront finalement douze, selon la liste présentée lundi par le Conseil constitutionnel. Douze candidats se présenteront face aux Français pour briguer le poste de président de la République, le dimanche 10 avril prochain. Et deux d'entre eux se retrouveront au second tour, le 24 avril. Parmi les douze, Philippe Poutou, du Nouveau parti anticapitaliste, a obtenu ses 500 parrainages de justesse, au dernier moment.

L'extrême gauche sera d'ailleurs aussi représentée par Nathalie Arthaud. Toujours à gauche, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Yannick Jadot et Anne Hidalgo densifient encore la course. À l'extrême droite, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan sont qualifiés. Valérie Pécresse pour Les Républicains et le sortant, et favori, Emmanuel Macron, pour LREM, sont candidats. Enfin, l'inclassable Jean Lassalle sera une nouvelle fois de la partie.