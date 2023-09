Dr Sex: «Certains m'envoyaient en enfer, d'autres me remerciaient»

Bruno Wermuth, alias Dr Sex, a passé les quinze dernières années à répondre aux courriers des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes relatifs à des problèmes relationnels, de cœur et sexuels. Dans son interview de départ, le conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle fait le constat des changements ayant eu lieu au fil des années, évoque le degré d’information sexuelle de la jeunesse actuelle et revient sur les questions qui l’ont marqué.