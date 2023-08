«J'ai trouvé des films pornos sur le portable de mon mec!»

Céline est désespérée et a peur que son compagnon lui ait été infidèle. Getty Images

Question de Céline (41 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Céline,

Découvrir les zones d’ombre d’un être aimé peut être extrêmement bouleversant et soulever de grandes questions. Or, il est important de ne pas s’affoler trop vite et d'éviter de tirer des conclusions ou d’agir à la hâte.

Pour le moment, la seule chose dont tu sois sûre est que ces images se trouvent sur le téléphone portable de ton compagnon. Tu ignores en revanche comment elles sont arrivées là et pourquoi elles ont été téléchargées. Il n’est pas non plus clair s’il existe un rapport avec toi ou la sexualité de votre couple.

Il me semble donc important de chercher, sans plus attendre, le dialogue avec ton compagnon. Évite toutefois d’y aller avec de gros sabots. Fais-lui objectivement part du fait que tu aies besoin d’être éclairée sur un point qui te préoccupe. Convenez ensuite d’un moment où vous pourrez parler tranquillement, sans être dérangés.

Prépare-toi consciemment au face-à-face et veille à contenir tes émotions. Il est important de ne pas faire de reproches à ton partenaire, même si cela te paraît difficile. Parle simplement de toi. Raconte-lui de manière factuelle ce que tu as vécu et ce que tu as ressenti, en parlant à la première personne.

Limite-toi, dans un premier temps, à la consommation de pornographie, sans mentionner l’âge des actrices. Fais le rapprochement avec ce qu’il t’avait dit dans le passé et dis-lui que tu te sens trahie. Demande-lui ensuite des explications et laisse-le exposer tranquillement son point de vue. Mets ensuite, dans un premier temps, fin à la conversation et laisse-toi le temps de digérer ce qui a été dit.

Si ses explications ne te satisfont pas, demande un nouveau face-à-face. S’il s’avère, au cours de ce processus, qu’il t’a effectivement menti, il peut être judicieux d’en discuter avec un professionnel et de clarifier ce que cela signifie pour toi et pour votre couple. Vous pourriez également y aborder l’âge des actrices. Bien à toi!

