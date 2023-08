Dr Sex: «Je redoute les rapports sexuels avec ma petite amie!»

PEXELS/INZMAM KHAN

Question de Finn (24 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Cher Finn,

Pour commencer, je tiens à préciser que les douleurs au niveau de l’appareil génital ainsi que les troubles au niveau des reins et de la miction relèvent du domaine de l’urologue. Les causes de ce que tu décris peuvent très bien être organiques. Je te conseille donc de demander à ton médecin traitant de te référer à un spécialiste pour effectuer des examens plus approfondis.

Quant au fait que la cause de tes souffrances puisse être d’ordre psychologique, sache que les angoisses qui se manifestent durant l’acte sexuel sont un sujet fréquemment évoqué au sein de mon cabinet, plus par les hommes que par les femmes, d’ailleurs. En fait, je n’ai encore jamais entendu une femme dire qu’elle avait peur de «ne pas être à la hauteur» lors d’un rapport sexuel.

La peur de la panne sexuelle chez l'homme est exclusivement liée à l’image que ce dernier se fait de sa propre virilité et pas uniquement par rapport au sexe. Et cette image est souvent marquée par la performance et l’efficacité. L’homme vise toujours à être le meilleur.

Dans un cadre relationnel avec une potentielle partenaire sexuelle, cela se traduira par le fait qu'il va tenter de la convaincre de sa propre puissance physique, sociale et économique, de la séduire dans les règles de l’art dans le but d’avoir un rapport sexuel durant lequel l’érection sera à son comble, et de l’amener à des orgasmes hors pair dans les positions les plus incongrues.

Même si aucun homme ne sait vraiment comment s’y prendre, cette idée, ou plutôt cette exigence, est fermement ancrée dans les esprits et entraîne une grande souffrance tant chez les hommes que chez les femmes, qui deviennent l’objet de cette performance égoïste.

De nombreux signes permettent d'indiquer à un homme que quelque chose ne va pas au niveau de son attitude et de sa façon d'agir, notamment certaines formes de troubles de l'érection, souvent caractérisées à tort d'impuissance dans le langage populaire, l'éjaculation précoce et l'absence de libido, en plus du profond malaise général dominant.

S’attaquer à la racine du problème ne veut pas dire analyser ses rapports sexuels ou des symptômes en particulier, mais faire une analyse sur soi-même en tant qu’homme!

Penche-toi sur tes valeurs, de manière radicale et critique. C’est, en fin de compte, de ton attitude et de tes convictions que dépendent ce que tu décides ou non de faire et la façon dont tu te positionnes dans la vie.

Comme les empreintes sont fortement liées à l’éducation et à la socialisation d’une personne, il est souvent bon d'entreprendre une analyse de la personnalité au côté d’un professionnel. Bien à toi!

Ressens-tu la pression de la performance sexuelle quand tu fais l'amour? Oui. Cela arrive. Non. Je n'ai pas de vie sexuelle.