«Même en couple, je suis attiré sexuellement par d’autres femmes»

Réponse de Dr Sex

Non, ton problème n’est vraisemblablement pas psychologique. Ton goût pour l’aventure est probablement juste dû à ton jeune âge. Et tant que tes pulsions ne vont pas contre ta volonté, tu n’as pas besoin de thérapie.

Par conséquent, je pense que tu devrais tout lui avouer, afin qu’elle sache à quel point votre relation est fragile et à qui elle a affaire. Comme vous vous entendez parfaitement, cela ne devrait pas poser de problème.

Lui parler ouvertement et sincèrement de tes fantasmes te permettra d'arrêter ces cachoteries. Je crois que c’est justement le fait de garder cela secret qui te pèse.

Tu es jeune et dans la fleur de l’âge. Le monde est pour toi un immense terrain de jeu qui offre des plaisirs sans limites et la possibilité de vivre, chaque jour, de nouvelles aventures avec des personnes différentes. Pourquoi ne pas tout simplement en profiter en tant que célibataire? À moins d’une relation ouverte clairement définie en tant que telle.

La relation exclusive, en d’autres termes monogame, est l’examen de maîtrise. C’est à ton âge que l’on apprend et que l’on découvre. Il s’agit de te connaître toi-même et de découvrir qui tu es, quelles sont tes valeurs et ce que tu veux faire de ta vie.