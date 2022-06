Basketball : Draft NBA: Paolo Banchero, premier choix surprise d’Orlando

L’ancien N°5 de l’équipe universitaire de Duke a été appelé en premier par le Magic, jeudi soir, lors du repêchage.

Mobile, puissant, Paolo Banchero (2,08 m) a souvent été présenté comme l’un des joueurs les plus accomplis de cette draft. AFP

Le Orlando Magic a créé la surprise, jeudi, en retenant en première position de la draft NBA Paolo Banchero, un intérieur récemment naturalisé italien qui a annoncé son choix de jouer avec la sélection transalpine. Depuis des semaines, le mileu annonçait l’intérieur Jabari Smith à Orlando, mais c’est finalement l’ancien N°5 de l’équipe universitaire de Duke qui a été appelé le premier.

Mobile, puissant, Paolo Banchero (2,08 m) a souvent été présenté comme l’un des joueurs les plus accomplis de cette draft: fondamentaux impeccables, sens du placement et de la passe au-dessus de la moyenne pour un joueur de sa taille. Il a devancé Chet Holmgren, considéré comme le plus gros potentiel de cette cuvée 2022, choisi par Oklahoma City, et Jabari Smith, qui avait la mine renfrognée lorsqu’il a appris qu’il rejoindrait Houston, en troisième position.

Le deuxième Italien

Paolo Banchero (19 ans) s’inscrit dans la lignée prestigieuse des joueurs sélectionnés au premier rang par la franchise de Floride, à savoir Shaquille O’Neal, Chris Webber et Dwight Howard. Arrière petit-fils d’un ressortissant italien, Paolo Banchero, né aux Etats-Unis, a obtenu la nationalité en 2020. Il rejoint une jeune formation du Magic, qui a décidé l’an dernier de reconstruire et s’est séparée des vétérans Nikola Vucevic, Aaron Gordon et Evan Fournier.

«Je veux gagner, ramener Orlando en play-off», a déclaré l’ancien N°5 de Duke, qui a même parlé d’emmener le Magic jusqu’aux finales, comme Shaquille O’Neal et Dwight Howard avant lui. Techniquement, cet ancien quarterback de football américain au lycée devient le second Italien numéro un de la draft, après Andrea Bargnani, sélectionné en 2006 par Toronto.

«Bargnani est né et a grandi en Italie» et «je suis né et j’ai grandi à Seattle», a rappelé Paolo Banchero, dans son costume violet, après son passage sur le podium pour serrer la main du patron de la NBA, Adam Silver. «Je ne veux rien lui enlever», a-t-il poursuivi, «mais je suis vraiment fier d’avoir des racines italiennes et de pouvoir représenter l’Italie.»

Jeune équipe en refondation comme Orlando, Oklahoma City a jeté son dévolu sur Chet Holmgren, tige (88 kg pour 2,13 m) à l’agilité saissante pour un joueur de sa taille. Le champion du monde U19 l’été dernier avec les États-Unis fascine autant pour ses possibilités en attaque qu’en défense, capable de semer le désordre aux quatre coins du terrain.

