Hip-hop : Drake est l’artiste le plus shazamé de l’histoire

À l’occasion de ses 20 ans d’existence, le service britannique, racheté par Apple en 2017, a livré le Top 20 des artistes les plus recherchés de tous les temps. À la première place, on retrouve Drake, qui s’est récemment moqué du tatouage de son père . La star a généré plus de 350 millions de Shazams, dont 17 millions rien qu’avec son morceau «One Dance».

Pour l’heure, le rappeur de 35 ans n’a pas réagi à cette annonce. Il faut dire que de battre des records est une habitude pour lui. Pas plus tard que le 20 août 2022, le Canadien est devenu, grâce à «Staying Alive», le seul musicien à avoir placé trente morceaux différents dans le top 5 des ventes de singles aux États-Unis. Le précédent record, de 29 titres dont le dernier «The Long And Winding Road» sorti en 1970, était alors détenu par les Beatles.

Shazam est l’application la plus populaire pour trouver le titre d’une chanson et le nom de l’artiste qui l’interprète. En 2022, sa base de données est forte de 70 milliards de morceaux et près de 225 millions de personnes l’utilisent chaque mois. Lors du dernier classement hebdomadaire en date, publié le 18 août 2022, les trois artistes les plus recherchés du moment étaient: Chris Brown, Jin et Rema.