Musique : Drake est le rappeur le plus «bankable» pour un duo

Les artistes ont tout intérêt à inviter Drake, sur leur single, s'ils veulent faire exploser leur nombre de «streams», révèlent les chiffres de Spotify.

Quel artiste n'a jamais rêvé de faire bondir ses «streams»? Pour y arriver, convaincre le rappeur Drake de participer à un morceau semble être la méthode la plus lucrative. C'est en tout cas se que révèlent les statistiques de Spotify. D'après une étude basée sur le nombre d'écoutes de 2019 à 2022, un duo avec le Canadien fait bondir les «streams» de 2783%!

Un chiffre colossal considérant le reste de la concurrence. J. Cole arrive en effet deuxième à +543% tandis que le rappeur le plus en vue actuellement avec son nouvel album «Mr. Morale & The Big Steppers» Kendrick Lamar est troisième (+449%). Lil Baby (+415%) et Kanye West (+332%) complètent le top 5 devant Eminem, sixième (+260%).