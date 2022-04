Anguille sous roche? : Drake fait le buzz avec une vieille photo de Taylor Swift

Le rappeur a posté un cliché de lui entourant tendrement l’Américaine de son bras. Il n’en fallait pas plus pour que les fans y voient un hypothétique duo.

Drake a mis sa communauté en ébullition le 19 avril 2022. Il a posté plusieurs photos de lui et une de son fils Adonis sur Instagram . C’est la dernière image de cette série qui a tant excité les internautes. On découvre le Canadien de 35 ans en compagnie de Taylor Swift. On le voit même entourer la star américaine avec son bras droit. «Ils sont trop doux pour comprendre la définition du travail acharné», a énigmatiquement écrit le rappeur en légende.

Impossible donc, à ce stade, de savoir ce qu’il entendait par là. Une chose est sûre: certains fans sont persuadés que Drake va prochainement publier un morceau avec l’Américaine. «Drake et Taylor vont sortir une collaboration. Je n’y crois pas, ça va être énorme», «Taylor et Drake sont sur le point de casser internet», «Le monde a besoin d’une chanson de Drake et Taylor Swift», peut-on lire sur Twitter. Il n’y a plus qu’à se montrer patient pour avoir le fin mot de cette histoire.