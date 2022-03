Rihanna enceinte : Drake jaloux d'A$AP Rocky? La Toile s'enflamme

Les internautes en sont convaincus: Drake est encore amoureux de Rihanna et vivrait très mal que la chanteuse soit enceinte d'A$AP Rocky.

Drake s'est désabonné d'A$AP Rocky et de Rihanna sur Instagram.

Drake est-il jaloux d'A$AP Rocky, futur papa de l'enfant de Rihanna? Depuis la révélation de la grossesse de la célèbre chanteuse, les mèmes et autres commentaires moqueurs visant le rappeur de Toronto se multiplient, ce dernier abreuvant (volontairement?) les fans du monde entier de théories en tout genre avec son comportement étrange.

Tout a commencé lors du match des Raptors auquel l'icône de la ville a eu la chance de participer (NDLR: La rencontre Miami Heat-Toronto Raptors se déroulait à huis clos en raison de la situation sanitaire). Le Canadien a été filmé très contrarié après avoir reçu un message sur son téléphone. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes imaginent le rapport avec l'information révélée dans l'après-midi: Rihanna est enceinte d'A$AP Rocky.

Pour mémoire, Drake et Rihanna ont régulièrement entretenu l’ambiguïté sur leurs rapports. Idylle passagère? «Friend zone»? Les rumeurs ont prospéré au cours des années 2010, la star du rap levant finalement le voile lors d'une cérémonie en 2016: «Je suis amoureux depuis mes 22 ans», lui avait-il déclaré devant les caméras lors des MTV VMA 2016.

La thèse de la jalousie a pris un peu plus d'ampleur après la confirmation que Drake s'est désabonné d'A$AP Rocky et de Rihanna sur Instagram. Vrai malaise ou coup de com? À chacun de se faire sa propre idée...