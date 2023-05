Au large d'Hawaï: Un passager d'une croisière passe par-dessus bord

Un Australien en voyage sur le Quantum of the Seas est passé par-dessus bord, mardi soir au large d’Hawaï. Les garde-côtes américains ont abandonné les recherches vendredi.

Les circonstances du drame restent floues. Facebook

Jusqu’au bout, Celine La Roche a voulu croire au miracle. Mais la terrible nouvelle est tombée vendredi: la garde côtière américaine cesse de rechercher son petit-ami disparu en mer. «Ils auraient dû continuer de chercher. Je ne comprends pas qu’ils arrêtent. Je suis effondrée», confie l’Australienne à 7 News. «Je t’aime, je t’ai toujours aimé et t’aimerai toujours. RIP mon amour», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Warwick Tollemache, 35 ans, était en croisière sur le Quantum of the Seas, parti de Brisbane (est de l’Australie) en direction de Honolulu (Hawaï). Mardi soir vers 23h, alors que le paquebot se trouvait à environ 800 kilomètres au sud des îles hawaïennes, l’Australien est passé par-dessus bord. Le trentenaire serait tombé d’un balcon du 15e étage situé juste au-dessus de la piscine principale du bateau. «Une dame a entendu un cri, s’est rendue sur le balcon et l’a vu tomber, percuter un canot plus bas et entrer dans l’eau», témoigne Ken, qui se trouvait à bord.

La victime est tombée du balcon situé juste au-dessus de la piscine. DR

Branle-bas de combat sur le paquebot. L’équipage a déployé des canots de sauvetage et allumé le projecteur de recherches. Tous les passagers ont reçu l’ordre de rejoindre leur cabine pour permettre au personnel de procéder à un comptage. «Le capitaine est resté sur place aussi longtemps qu’il a pu, avant que les garde-côtes lui demandent de continuer sa course», explique le témoin. Malgré une grosse opération de recherche à l’aide notamment de balises, de bouées et d’embarcations de sauvetage, le trentenaire est resté introuvable.

«Les garde-côtes ont pris la décision difficile de suspendre les recherches actives pour retrouver le passager du Quantum of the Seas», a fait savoir vendredi Kevin Cooper, coordinateur de l’opération. L’homme a précisé que cette décision avait été prise après des discussions avec la famille du disparu et les autorités australiennes. Interrogé par 7 News, l’expert en survie et professeur de physiologie Michael Tipton explique qu’entre la chute de 15 étages, la fatigue, la déshydratation et l’hypothermie, les chances de survie dans de telles conditions sont «très, très petites».