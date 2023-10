Drame à Venise : «J’entendais des gens crier, coincés dans la tôle froissée»

Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées mardi soir à Venise lorsqu'un bus transportant des touristes, dont des Ukrainiens, des Français et des Allemands, est tombé d'un pont et a pris feu.

Sans se poser de questions, les deux colocataires se sont précipités sur les lieux de l’accident, se retrouvant au cœur d’un mélange terrifiant de tôle, de feu et de hurlements. «J’entendais des gens crier, coincés dans la tôle froissée: ils appelaient à l’aide», décrit Boubakar. Les deux amis sont parvenus à sortir une femme et son enfant, puis un homme, et ensuite un chien. «Puis j’ai regardé à travers les débris et j’ai vu le conducteur: il était déjà mort», témoigne le jeune homme.