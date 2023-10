Le toit de l'église s'est effondré en plein baptême, «des scènes chaotiques»

«Il a pu sortir indemne, grâce à Dieu», car le toit est tombé à quelques centimètres de lui. «C'est un réflexe qui l'a sauvé», estime le Père Galvan. M. Vargas se reposait lundi dans une partie de l'église qui n'avait pas été touchée, épuisé par les efforts déployés pour coordonner les secours et soutenir les familles de victimes. «Dès que le baptême a commencé, cinq minutes se sont écoulées et le toit s'est affaissé», a raconté le père Galvan lundi, la voix brisée.

62 personnes à l'intérieur

L'église paroissiale en mur de briquettes et au toit de tôle s'est effondrée en quelques secondes, engloutie dans un épais nuage de poussière, selon les images de caméras de vidéosurveillance. Le père Galvan se trouvait sur un parking lorsqu'il a entendu le bruit sourd qu'il a d'abord pris pour une explosion de gaz. Revenu sur place, il a alors vu plusieurs personnes qui tentaient de s'extirper des décombres au milieu des cris.

«J'ai accouru et les gens sortaient par les fenêtres, en se taillant» avec le verre. «Surtout des mères qui cherchaient leurs enfants», raconte-t-il. «Les minutes et les heures qui ont suivi ont été douloureuses et chaotiques, mais il a été très réconfortant de voir comment la communauté s'est unie. En à peine quinze minutes toute la ''colonia'' (le quartier) était déjà là. Tout le monde voulait faire quelque chose, mais personne n'est un expert», se remémore-t-il.