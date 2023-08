Elle perd la garde et abat ses enfants de 10 et 19 ans

Un jeune garçon et sa grande sœur ont perdu la vie dans des circonstances dramatiques, le week-end dernier en Floride. Aiden, 10 ans, et Hannah, 19 ans, ont été retrouvés morts dans un mobile home à Waverly, dimanche. Selon les premiers éléments de l’enquête, ils ont été abattus par leur mère Brandy Hutchins, qui a ensuite retourné l’arme contre elle. D’après la police du comté de Polk, les deux victimes avaient des pères différents et l’Américaine de 43 ans venait de perdre la garde de son fils au terme d’une bataille judiciaire contre son ex-mari.