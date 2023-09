Google Maps ne signale pas l’effondrement d’un pont, il tombe en voiture et se noie

Alicia Paxson réclame justice après la mort accidentelle de son mari, Philip.

C’était la fin d’une belle journée de fête, ce 30 septembre 2022. Après avoir célébré le neuvième anniversaire de sa fille aînée dans la maison d’un couple d’amis en Caroline du Nord, Philip Paxson est resté sur place pour aider au rangement. Son épouse et ses deux filles, elles, ont pris la route de la maison. Une fois à bord de sa Jeep, l’Américain de 47 ans a programmé son GPS et s’est mis à rouler en direction de son domicile.

Tragiquement, le dispositif a proposé à l’automobiliste de traverser un pont qui s’était effondré neuf ans auparavant et n’avait jamais été réparé.

La victime est morte noyée après avoir plongé dans une crique à bord de sa voiture. WCNC

La route étant dépourvue de panneaux d’avertissement ou de barrières, Philip n’a apparemment rien vu venir. Son véhicule a fait un plongeon d’environ six mètres et le malheureux s’est noyé, raconte le Guardian. Mercredi, l’épouse de la victime a annoncé qu’elle portait plainte contre Google, qu’elle tient pour responsable de ce drame. «Nos filles demandent comment et pourquoi leur papa est mort, et je ne trouve pas les mots pour leur expliquer. Car en tant qu’adulte je n’arrive toujours pas à comprendre comment les responsables des indications GPS et du pont ont pu agir avec si peu de considération pour la vie humaine», a déclaré Alicia Paxson lors d’une conférence de presse.

Selon la plainte de la mère de famille, de nombreuses personnes avaient informé Google Maps de l’effondrement du pont et l’avaient exhorté à mettre ses cartes à jour. Alicia Paxson a joint au dossier un e-mail qu’une habitante de Hickory avait envoyé à Google en septembre 2020 pour lui suggérer de modifier son itinéraire. Deux mois plus tard, le géant du web avait confirmé à l’internaute qu’il avait bien reçu son signalement et que des changements étaient en cours. Or la mise à jour n’a jamais été effectuée.

«Nous éprouvons une profonde sympathie pour la famille Paxson. Notre but est de fournir des informations routières exactes sur Maps et nous sommes en train d’examiner cette plainte», a fait savoir un porte-parole de Google. «Comment se fait-il que neuf années se soient écoulées sans que cela n’arrive? Et pourquoi a-t-il fallu que ce soit lui?» s’est insurgée Alicia de son côté.