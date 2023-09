Tuée par une balle perdue à 24 ans: «Socayna était tout pour moi»

«Ma fille est passée préparer son café, elle l’a pris, et en deux secondes, je l’ai trouvée dans sa chambre avec la tête explosée». En larmes, Leïla se confie au «Parisien» . La Marseillaise de 59 ans revient sur cette effroyable soirée où sa fille Socayna, 24 ans, a été mortellement touchée par une balle de kalachnikov alors qu’elle était dans son appartement. «Il y avait du sang partout. Son visage était déformé, on n’arrivait pas à le voir. Je n’arrive pas à comprendre, à avaler… Ce n’est pas en Colombie, c’est en France», souffle-t-elle.

«On a peur tout le temps»

«Socayna était tout pour moi. (…) Ma dernière fille a 14 ans. Si elle n’était pas là, je partirais maintenant. Ça ne m’intéresse plus la vie», confie Leïla, partagée entre désespoir et colère. «Vous me l’enlevez comme ça, par des voyous? Qui les embauche?», s’insurge-t-elle. La jeune sœur de Socayna se trouvait, elle aussi, dans l’appartement au moment du drame. L’adolescente est encore très choquée, elle qui a fait un massage cardiaque à Socayna pour tenter de la sauver. «Ma sœur était toujours là pour moi et moi pour elle. Maintenant, elle est partie», glisse Sabrina.