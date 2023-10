Jeune marié, Marko ignore encore qu’il a perdu l’amour de sa vie

Antonija et Marko se sont mariés le 11 septembre. DR

Des familles brisées, des vies à jamais endeuillées. Dans les médias italiens, se dessinent peu à peu les destins tragiques des victimes de l’accident de bus survenu mardi soir à Venise. Parmi elles, ce couple de jeunes mariés originaires de Croatie. Marko et Antonija, 24 ans, s’étaient mariés le 11 septembre et faisaient le tour de l’Italie en voiture pour leur voyage de noces. Ils s’aimaient depuis l’adolescence et la jeune femme était enceinte de deux mois. «Elle était très heureuse. Elle ne pensait qu’à son bébé à naître et à ce récent mariage venu couronner une longue histoire d’amour», confient des amis du couple au média croate 24Sata.

Comme les autres passagers du bus, ils logeaient dans un camping à Marghera. Les jeunes mariés avaient décidé d’y laisser leur voiture et de se rendre à Venise en bus. C’est alors que la tragédie a frappé. Antonija est morte sur les lieux de l’accident. Marko, lui, a été plongé dans un coma artificiel. Son état est grave mais s’améliore, et ses jours ne semblent pas être en danger. Il ne sait toujours pas que l’amour de sa vie n’est plus de ce monde.

«Mon beau-père nous a protégés»

Une petite fille allemande de 4 ans et son grand frère de 13 ans ont perdu leur maman dans l’accident. Avec eux, voyageait aussi le compagnon de la mère de famille, qui est le père de la fillette et qui a survécu. La petite fille a été opérée d’une fracture au fémur, tandis que son aîné souffre de lésions aux vertèbres qui ne menacent toutefois pas l’usage de ses jambes. «Ils vont s’en sortir», a assuré un médecin au «Corriere della Sera».

«Mon beau-père nous a protégés», a d’ailleurs susurré l’adolescent aux secouristes arrivés sur place. Les deux enfants, qui sont suivis par une psychologue, attendent l’arrivée du père du garçon en provenance de Leipzig. La petite Allemande pourrait être l’enfant sauvée par Boubakar et Godstime , deux amis arrivés parmi les premiers sur les lieux du drame. «J’avais peur qu’elle soit morte. J’espère que c’était elle», confie Boubakar, un Gambien de 27 ans.

Deux enfants ukrainiens ont également perdu leur maman. «J’ai vu une fillette passant la tête par une vitre du bus (…) et j’ai réussi à la prendre, ainsi qu’un petit garçon, et à les éloigner», a raconté Bujar Bucaj, un Kosovar de 43 ans vivant en Italie depuis 25 ans. Les deux enfants étaient «pleins de sang et me demandaient des nouvelles de leur mère». «J’ai su hier qu’elle était morte», souffle-t-il.