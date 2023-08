Incendie mortel à Paris, une ado saute par la fenêtre

Samedi, l’incendie d’un immeuble à L’Île-Saint-Denis, près de Paris, a fait trois morts, dont une adolescente de 13 ans qui s’est défenestrée, et plusieurs blessés, selon un nouveau bilan encore provisoire du parquet de Bobigny. Une enquête pour «recherches des causes de la mort» a été ouverte et confiée au service de police judiciaire du département, a indiqué la même source, précisant n’avoir pour l’heure «pas d’informations précises sur l’origine de l’incendie», qui s’est déclaré peu avant 10h.