«On a entendu des cris, on a pensé à tout sauf à la chute d'un enfant»

La chute mortelle d'un enfant de 9 ans, dimanche après-midi, d'une falaise au Mullerthal crée l'émoi. Des promeneurs présents à cet instant racontent. Les autorités, elles, ne commentent pas pour l'instant.

Lundi, au lendemain du drame, les souvenirs se percutent pour Tiago. Dimanche après-midi, ce Luxembourgeois avait choisi d'aller s'aventurer dans le Mullerthal pour la première fois, avec son épouse Sarah. À la magie des lieux s'est mêlée l'horreur d'un destin brisé. Il était 17h30 quand un enfant de 9 ans est décédé après une chute d'une quinzaine de mètres. «Nous étions sur le sentier qui surplombe, et là on a entendu des cris. Puis un hélicoptère est arrivé», raconte l'homme.

Lui et sa compagne étaient passés dix minutes plus tôt à l'endroit du drame, survenu au niveau d'une falaise à proximité du point d'observation touristique «Teufelsinsel». «On a observé la vue depuis cette ''île du diable'', on a même posté une story sur les réseaux sociaux et je me souviens avoir imaginé la catastrophe si quelqu'un tombait là».

«Bien sûr c'est dangereux, c'est la nature»

«Nous avons continué à redescendre vers Berdorf où se trouvait notre voiture. Et là il y avait beaucoup de véhicules de secours. On a pensé à tout type d'accident, mais pas à ça», raconte Tiago. Contactées lundi, la direction du Natur&Geopark Mullerthal et la commune de Berdorf n'ont pas souhaité commenter le tragique événement, laissant faire l'enquête en cours. Mais dans la région, c'est la stupeur.

«L'an dernier, j'avais fait un mail après la chute d'un enfant, tombé à cause du terrain fragilisé par un orage. Il était terrifié», a confié une autre promeneuse à L'essentiel. Tiago et Sarah ont eux-mêmes aidé une femme âgée, dimanche, à se relever après une chute sur un sentier, peu avant la chute mortelle de l'enfant. Lundi, rien ne laissait entrevoir qu'un drame s'était produit, ni balise ni protection temporaire installées.

«Bien sûr c'est un site dangereux, parce que c'est la nature. Parfois on se retrouve vraiment à quelques centimètres du vide. On le sait, on s'équipe, il faut être attentif. Globalement c'est bien encadré et balisé, personnellement je ne me suis pas senti en danger», poursuit Tiago.