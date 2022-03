Au Mexique : Drame sur la route dans l'est du Mexique

Un bus de pèlerins est entré en collision avec un camion dans l'est du Mexique mercredi, faisant au moins 21 morts.

