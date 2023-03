En Indonésie : Bousculade meurtrière dans un stade, deux responsables du match condamnés

Abdul Haris, un organisateur du match, a été condamné à 18 mois de prison. Le parquet avait requis six ans et huit mois d'emprisonnement. «Je condamne l'accusé à un an et demi de prison», a déclaré le président de la cour de Surabaya, Abu Achmad Sidqi Amsya, dans le premier jugement rendu en Indonésie sur cette tragédie.