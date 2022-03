Paris Saint-Germain : «Draxler, Buffon, Kehrer, c’est le cirque Pinder»

Rien ne va plus au PSG qui n'arrive plus à aller chercher les points nécessaires à un sixième titre depuis 2013 qui lui tend les bras depuis des mois... Les réseaux sociaux en rigolent.

Mais que se passe-t-il donc au Paris Saint-Germain? Alors que début mars, la presse française se demandait déjà à partir de quel moment le PSG allait remporter un sixième titre en sept saisons depuis 2013, ce sacre n'est toujours pas tombé mi-avril et les joueurs de Thomas Tuchel viennent d'enchaîner un nul contre Strasbourg (2-2) et deux revers de suite face à Lille (5-1) et Nantes (3-2).

À 6 matchs de la fin du championnat de Ligue 1, le PSG compte actuellement 17 points d'avance sur Lille et on ne voit absolument pas comment les Lillois pourraient revenir sur les Parisiens, mais la révolte gronde sur les réseaux sociaux et l'excuse des nombreux blessés (Marquinhos, Neymar, Edinson Cavani, Juan Bernat, Marco Verratti, Thiago Silva, Thomas Meunier et Angel Di Maria) ne suffit plus aux supporters pour qui la fin de saison tourne clairement en eau de boudin.