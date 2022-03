Euro-2013, moins de 21 ans : Drogba, Ménez et Hazard boycottent Israël

Une soixantaine de footballeurs ont adressé une lettre à l'UEFA pour protester contre la décision de confier à Israël l'organisation de l'Euro-2013 des moins de 21 ans.

Les signataires estiment que l'instance européenne du football ferme les yeux sur la récente offensive israélienne sur la bande de Gaza et expriment «(leur) solidarité avec le peuple de Gaza qui vit depuis trop longtemps en état de siège, et dont on refuse les droits humains les plus fondamentaux: la dignité et la liberté», selon la lettre.