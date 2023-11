Drogue, armes, détournement: Comment réagissent les élèves du lycée de Clervaux après les graves accusations?

C’est forcément l’histoire dont tout le monde parle à Clervaux. La petite ville du nord du Luxembourg, située non loin de la Belgique, est secouée par des faits improbables. Jean Billa, directeur du lycée Edward-Steichen, est soupçonné de blanchiment, de trafic d’armes et de stupéfiants. À deux pas de la voie ferrée reliant Liège à Luxembourg-Ville, nous nous sommes arrêtés pour prendre la température auprès des élèves de l’établissement.

«Nous ne sommes pas vraiment surpris», nous ont tout d’abord indiqué quatre élèves qui attendaient le bus à deux pas du lycée. «Son caractère était un peu spécial, mais de là à imaginer qu’il aurait pu être proche d’un trafic de drogues, non, quand même pas! Cette histoire est dingue! Il était un peu louche, oui, mais à ce point-là?! Et toute cette histoire avec des armes, c’est surprenant. Une fois, il n’avait pas autorisé la police à laisser rentrer des chiens renifleurs de drogues. Maintenant, on sait peut-être pourquoi!»