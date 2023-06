Britney et Kevin Ferderline nient les «mensonges» des médias

Britney Spears n’aura pas attendu longtemps avant de réagir aux déclarations choquantes qu'auraient fait son ex, Kevin Federline, et de leur fils aîné, Preston, 17 ans. Samedi 10 juin, ces derniers auraient notamment raconté au « Daily Mail » que l’Américaine de 42 ans était accro à la méthamphétamine et qu’elle avait «besoin de les écouter avant qu’il ne soit trop tard». Ses deux ados, qui auraient vu de la drogue livrée au domicile de leur mère, refuseraient depuis lors d’y retourner.

Quelques heures après le coup de gueule de son ex-épouse, Kevin Federline a publié un message dans une story Instagram dans lequel il dit avoir été trahi par les journalistes du «Daily Mail» et du «Sun». «Nous avons accueilli Daphne Barak et Erbil Gunasti chez nous parce que nous leur faisions confiance, mais cette confiance a été trahie en mars pour plusieurs raisons que nous préférons ne pas aborder», a-t-il expliqué. Selon le danseur de 45 ans, ces reporters ont continué à harceler les membres de sa famille, alors qu’ils leur avait demandé de les laisser tranquilles. «Notre famille a en effet parlé plusieurs fois avec Madame Bark et Monsieur Gunasti et cela s’est fait de manière respectueuse, avec beaucoup d’amour et de compassion pour Britney et sa famille. Les mensonges et les tentatives d’exploiter des mineurs pour obtenir des clics est malheureusement un des exemples dégoûtants de ce qu’un certain journalisme peut être aujourd’hui», a-t-il conclu.