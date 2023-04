Procès au Luxembourg: Drogue, maisons et voitures de luxe saisis: 22 prévenus devant la justice

Une vingtaine de personnes arrêtées, plus d’une dizaine de kilos de drogue saisis, mais aussi deux maisons, un appartement, 17 voitures dont certaines de luxe (Ferrari, BMW M5, Mercedes G63 et C63S ou Range Rover). Sans oublier 80 000 euros en liquide et des centaines de milliers d’euros captés sur les comptes bancaires de plusieurs suspects.