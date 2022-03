Drogue ou album, l’ultimatum d’Amy

La maison de disque de la chanteuse britannique impose ses conditions pour l’enregistrement d’un nouvel album. Pour la sauver, il reste... 007.

Amy semble de plus en plus ravagée. (afp)

Et les mauvaises nouvelles pleuvent. Sa santé, d’abord. Sa peau commence par être ravagée par la cocaïne, selon des dermatologistes ayant examiné des photos de la star. Ensuite, Amy doit faire face à des revers professionnels. Alors qu’elle devait jouer à New York en mai lors du gala annuel du prestigieux Metropolitan Museum, "on lui a dit qu'elle n'était plus au programme. Ce sera un gros coup pour elle, car ça aurait été une bonne façon de percer aux États-Unis. Ils adorent sa musique là-bas, mais elle n'y a pas encore fait de tournée", confie une source proche de la chanteuse.