Au Luxembourg : Des droits «considérablement augmentés» lors d'achats en ligne ou en magasin

LUXEMBOURG – Les consommateurs vont bénéficier d'une meilleure information pour les achats sur Internet et d'une meilleure transparence dans les promotions en magasin, note le gouvernement.

Achats en ligne

De plus, les plateformes en ligne doivent désormais expliquer aux consommateurs si les offres qui leur sont présentées proviennent de la part d'un professionnel ou d'un particulier et quelles en sont les conséquences sur les droits du consommateur. Enfin, les mêmes règles de protection des consommateurs doivent dorénavant être appliquées, peu importe si un produit ou service est fourni contre paiement monétaire ou si le consommateur fournit des données à caractère personnel en contrepartie.

Achats en magasin

Les commerçants doivent dorénavant toujours indiquer le prix de référence lors de l’annonce de réductions de prix sur leurs produits. Le prix de référence est le prix antérieur le plus bas du produit réduit des 30 derniers jours. Il doit être affiché de manière «claire, non équivoque et aisément lisible».