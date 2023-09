Deux soeurs afghanes luttent contre les talibans depuis l'Allemagne

Incarcérée un mois

Depuis leur prise de pouvoir en août 2021, les autorités talibanes ont imposé une interprétation stricte de l'islam. Des lois réduisent drastiquement la liberté des femmes, une situation que les Nations unies ont déjà qualifiée d'«apartheid de genre». Lundi, le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits humains en Afghanistan a réitéré son appel à reconnaître ce phénomène comme un crime international et à tenir les talibans responsables des abus graves et systématiques qu'il engendre.

«C'était l'enfer»

Tamana, 25 ans, la plus connue de la famille, s'est réfugiée avec ses trois soeurs il y a près d'un an en Allemagne, après leur arrestation en janvier 2022 par les talibans pour avoir manifesté régulièrement, notamment contre l'obligation du port du hijab ou de la burqa pour les femmes. «C'était l'enfer», confie-t-elle en référence à son incarcération d'un mois.

La jeune militante est persuadée de devoir la vie à une vidéo filmée, dit-elle, le soir de son arrestation et postée sur les réseaux sociaux, attirant ainsi l'attention sur son sort et celui de sa famille. On la voit, terrifiée, appelant à l'aide alors que des hommes armés tentent d'entrer chez elle. Après sa remise en liberté, elle a été contrainte à rester chez elle, sans pouvoir travailler. La vie est devenue impossible et elle a fini par s'exiler en Allemagne avec sa famille en octobre 2022.