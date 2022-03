Drôle et poétique

Vents d’Ouest réédite dans un nouveau format plus nomade le roman graphique de Kokor. À la suite de l’annonce lancée aux quatre coins de l’univers d’une mise en vente de notre planète, débarque un éventuel acheteur. En guise d’état des lieux, il exige d’en faire le tour complet avant d’en signer l’acte de vente. Pour assurer sa protection et le guider dans ce voyage incognito, Sullivan Vilette, agent immobilier agréé gorille et grand reporter. Le client veut faire ce tour du monde... à cheval.