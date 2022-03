Drôles de gens

Indien, qui n’a aucun sens de l’orientation et qui est peureux, n’a qu’une obsession: voler le tracteur de Steven, ce dernier est un cow-boy qui a un jour ingurgité un morceau de météorite qui l’a transformé en Cob’Hulk. Steven ne mange que du cochon acheté en tranches au supermarché et il est capable de terribles colères, surtout quand on lui pique son tracteur. Reste Jeannine, passionnée de peinture contemporaine, qui n’a pas son pareil pour tartiner ses biscottes au cochon...