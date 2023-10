Drone, brancard autonome et robot en cas de catastrophes

Cette scène est encore de la science-fiction, mais peut-être plus pour très longtemps. Elle est jouée au salon «Japan Mobility Show» à Tokyo, qui ouvrira samedi ses portes au public, en cherchant cette année à brasser plus large que le secteur automobile.

À cause du déclin démographique extrême de l'archipel, dont près de 30% de la population japonaise est âgée de 65 ans et plus, «il y a de moins en moins de personnes disponibles pour accomplir des tâches dangereuses» ou difficiles, souligne par ailleurs Tomoyuki Izu, patron et fondateur d'Attraclab, une start-up locale spécialisée dans les technologies de mobilité autonome.