Guerre en Ukraine: Un drone ukrainien frappe une administration à Koursk

«Les détails de l'attaque seront révélés dès que possible et le résultat se traduit par des dizaines de morts et de blessés parmi les occupants, y compris de hauts commandants de la flotte", a déclaré l'armée de Kiev. Elle a affirmé que l'attaque avait eu lieu "au cours d'une réunion des dirigeants de la marine russe». L'armée ukrainienne a déclaré que l'attaque s'était produite alors que se déroulait «une réunion de responsables de la marine russe».