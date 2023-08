Guerre en Ukraine: La Russie dit avoir repoussé une attaque de drones navals contre ses patrouilleurs en mer Noire

Le président du Nicaragua Daniel Ortega a déclaré lundi que la guerre en Ukraine impliquait également les «impérialistes» des États-Unis et de l’OTAN, qui «tentent de détruire» la Russie.

«Ce n’est plus une guerre entre la Russie et l’Ukraine, c’est une guerre des impérialistes de la Terre dirigés par l’OTAN, par les Etats-Unis, qui tentent de détruire la Russie dans le but de s’imposer en maîtres de la planète», a fustigé Daniel Ortega, l’un des alliés de Moscou en Amérique latine.