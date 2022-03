Chine : Drones et caméras thermiques aident les secours après le crash

Quatre jours après le drame, des dizaines de sauveteurs sont à pied d’œuvre pour tenter de localiser, avec l’aide de la technologie, des éventuels survivants et les boîtes noires.

Drones, sauveteurs et caméras thermiques sont mobilisés jeudi en Chine sur le site où un Boeing 737-800 transportant 132 personnes s’est écrasé, les recherches redoublant pour localiser d’hypothétiques survivants et la deuxième boîte noire. L’avion assurant le vol intérieur MU5735 de la China Eastern Airlines s’est désagrégé sur une colline boisée à Wuzhou (sud), dans la région du Guangxi, alors qu’il reliait les villes de Kunming (sud-ouest) et Canton (sud).

«Notre objectif principal est la recherche de victimes et le sauvetage des vies», a déclaré devant des journalistes Huang Shangwu, un haut responsable des pompiers de la région. «Pour cela, on utilise des caméras thermiques et des détecteurs de vie pour les recherches à la surface en complément avec des recherches manuelles et aériennes à l’aide de drones.»