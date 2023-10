Des régions russes attaquées par des drones et des obus ukrainiens

L’ex-président russe Dmitri Medvedev (photo) a juré samedi que la Russie capturera plus de territoires en Ukraine, un an après l’annexion revendiquée de quatre régions ukrainiennes, présentée par Vladimir Poutine comme l’accomplissement du projet impérial de «Nouvelle-Russie».

«L’opération militaire spéciale (en Ukraine) se poursuivra jusqu’à la destruction complète du régime nazi de Kiev et la libération des mains de l’ennemi de territoires originellement russes», a écrit sur Telegram M. Medvedev. «La victoire sera à nous. Et davantage de nouvelles régions intègreront la Russie», a poursuivi l’actuel numéro deux du Conseil de sécurité russe et partisan zélé de l’attaque du Kremlin en Ukraine.