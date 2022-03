Drucker, carpette devant Carla Bruni?

A l’occasion de la sortie, cet été, de l’album de la «Première Dame de France qui chante», l’animateur de France 2 préparerait un «Vivement Dimanche» spécial... courbettes.

Certes, l’émission n’est pas connue pour ses portraits au vitriol mais l’animateur de la chaine public voudrait sortir du schéma habituel de l’émission. Pas de face à face avec Anne Roumanoff et ses «radio bistrot» sauce couple présidentiel. Pas de ribambelle d’invités-amis en promo sur le canapé rouge. Drucker verrait plus «une sorte de tête-à-tête d'une heure, sans invités. J'aimerais que cette rencontre dépasse le cadre de l'album et que Mme Sarkozy nous parle aussi de sa vie à l'Elysée. Mais pour l'instant, rien n'est décidé.» a affirmé Michel Drucker au Parisien. Qu’elle nous parle de sa privée, voilà tout l’enjeu de l’émission parce que son album…