Michel Drucker, «c’est pas un humain, c’est un cyborg»

Cinq mois après sa seconde opération du cœur, à presque 81 ans, l'indestructible Michel Drucker est revenu sur France 3 dimanche pour la 25e saison de «Vivement dimanche», interrompue plusieurs mois à cause des graves problèmes de santé de son animateur.

«Votre accueil me va droit au cœur, un cœur qui bat un peu plus vite aujourd’hui car j'attendais cela depuis si longtemps», a souri Michel Drucker en levant les poings, sous les applaudissements du public de l'émission, enregistrée le 22 août.

«Kerdru, c’est la longévité… C’est pas un humain»

«Mes patrons ne m'ont pas lâché, et c'est bien parce qu'il y a des moments où je me demandais si j'allais un jour revoir ce beau plateau que j'aime tant», a-t-il lancé. Toujours dans la même pose élégante sur son canapé rouge, aminci, avec des gestes prudents, Michel Drucker a accueilli une brochette d'humoristes qu'il connaît bien, de Laurent Gerra à Anne Roumanoff et Michèle Bernier.