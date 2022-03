Etats-Unis – DSK inspire une bague «antiadultère»

États-Unis : DSK inspire une bague «antiadultère»

Marquer son conjoint pour l’empêcher de vous tromper? Ou se marquer soi-même pour s’éviter le faux pas... C’est l’idée de cette alliance imaginée par The Cheeky, un créateur spécialisé dans les «cadeaux inappropriés».

Le concept est un brin ironique: «En pensant à Arnold, Tiger, et a un mec du FMI infidèle (SIC), nous avons créé cette bague de mariage pour ceux qui pourraient être tentés par l’adultère», précise Colin Hart sur le site web thecheeky.com. «Je pensais effectivement à Dominique Strauss-Kahn en écrivant ces lignes, mais je ne me rappelais plus son nom!», a-t-il précisé à nos confrères de 20 Minutes.