Bons plans du week-end : Du bon son, des acrobates et la «Gaymat»

LUXEMBOURG - Ce week-end, faites un tour du côté du festival Blues Express, un petit saut dans le monde du cirque ou encore une marche du côté de la «Gaymat».

L'arrivée du cortège de le «Gaymat» est prévue à 14h45 sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Editpress

Vendredi

- The Lab fête ses trois ans: le célèbre bar de la capitale célèbre son troisième anniversaire à partir de 19h. Thème de la soirée? «Welcome to the Camping!». Au menu, pétanque, barbecue et évidemment élection de Miss Camping! C'est signé JeanJean et Marcelline sur la page Facebook. Une touche d'humour qui annonce une soirée déjantée.

Samedi

- Blues Express: le festival de musique revient pour sa dixième édition. Direction Lasauvage et Fonds-de-Gras, deux villes reliées par la fameuse «Minièresbunn». Parmi la trentaine de concerts vous retrouverez Ana Popovic, la star du Blues Express, qui offre un blues glamour et sexy influencé par le jazz et la soul. Au programme également, Candy Dulfer et son saxophone ou encore le Texan Memo Gonzales. Le programme c'est ici.

- Le «Gaymat»: comme chaque année a lieu la «Marche de l'égalité», point culminant du «Gaymat». Ça se passe à Esch-sur-Alzette. L'arrivée du cortège est prévue à 14h45 sur la place de l’Hôtel-de-Ville, avec des concerts pop et rock, des happenings et des discussions.

- Le surdoué Woodkid: le touche-à-tout qui mélange musiques pop et électro enrobées de sa voix suave, débarque à l'abbaye de Neumünster à 20h. C'est dans ce cadre pas commun qu'il va vous faire voyager dans son univers bien particulier. Un petite avant-goût peut-être?

- Thunder Party Show: pour les friands de grosses guitare, de sons saturés et de déluges de lumières, la troupe Thunder Party Show vous attend de pied ferme au Bypass.

- «Dralion» et la magie du cirque: le Galaxie d'Amnéville accueille un spectacle acrobatique. «Dralion» du Cirque du Soleil rend hommage à l'acrobatie chinoise et a de quoi faire rêver les grand et les petits spectateurs. Regardez plutôt.

<b>Dimanche</b>

- Salon mondial de l'art photographique: rendez-vous à Esch-sur-Alzette à la Galerie du Pavillon du Centenaire. 130 auteurs représentés avec plus de 200 œuvres. Une des plus importantes exposition de photos du pays. De quoi vous en prendre plein les yeux.

Et le sport dans tout ça?: la 15e Marche populaire internationale de Walferdange va vous faire suer. Les amoureux du grand air auront de quoi faire.

<b>Tout le week-end:</b>

- Hop Hop Hop!: les 4ème rencontres transfrontalières du spectacle à ciel ouvert ont lieu à Metz en Lorraine sur la place Saint-Louis et aux alentours. Les rues du centre-ville seront envahies par des troupes de comédiens, musiciens, danseurs, comiques, chanteurs. Un événement loufoque qui regroupe 40 heures de spectacles. Et pour ceux qui aiment les pétards et les feux d'artifices, vous serez servis avec la Fête nationale. Le 13 juillet a lieu un bal populaire sur le Moyen Pont et le 14, le feu d'artifice sera tiré du plan d'eau.

(NS/L'essentiel Online)