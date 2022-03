Du CBGB à l'Atelier

LUXEMBOURG - Blondie émerge au milieu des années 70, au moment où la scène musicale new-yorkaise est en pleine ébullition et plus aventureuse que jamais. Un peu plus tard, naît sur les cendres du punk la new wave qui lancera la carrière de nombre de groupes, de Brooklyn au Lower East Side. Parmi ceux qui auront marqué cette époque, il y en a un, Blondie, dont le nom n'est autre que le sobriquet de sa chanteuse, Debbie Harry.

Véritable femme fatale à la chevelure or, elle est le sex-symbol de sa génération. Belle, arrogante, toujours bien mise et pour couronner le tout, entourée de cinq beaux musiciens qui semblent suivre le moindre de ses ordres, elle et son groupe connaîtront le succès planétaire avec «Heart of glass», issu de l'album «Parallel Lines» (1978). Blondie est aussi connu pour être un des premiers groupes rock à s'intéresser au hip-hop et enregistre en 1981 le titre «Rapture». Autant de raisons pour venir à l'Atelier, retrouver des vraies icônes du rock.