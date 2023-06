Energie: Du charbon à base de cacao face au réchauffement climatique

«Nous renversons le cycle du carbone», explique à l’AFP Peik Stenlund, PDG de Circular Carbon, l’entreprise allemande de 40 salariés qui gère l’usine de Hambourg, une des plus grandes en Europe. Dans un silo blanc, l’installation reçoit, via un réseau de tuyaux gris, les coques de cacao, des déchets de production d’une usine voisine, appartenant à une multinationale du chocolat.

Ces éléments sont chauffés à plus de 600 degrés sans oxygène, pour éviter leur combustion, selon un procédé appelé pyrolyse. Le biochar en ressort, sous forme de poudre noire, emprisonnant le CO 2 du cacao. Sans ce processus, le carbone de ces résidus, inutilisés par l’industrie, se serait évaporé dans l’atmosphère lors de leur décomposition, contribuant ainsi au réchauffement climatique.

Amazonie

Le biochar a longtemps été utilisé par des civilisations précolombiennes comme fertilisant. Il a été redécouvert au vingtième siècle par des scientifiques étudiant les «terra preta», des sols noirs extrêmement féconds d’Amazonie. Sa structure en forme d’éponge améliore les rendements agricoles, avec une meilleure absorption de l’eau et des nutriments, diminuant le besoin d’irrigation et d’engrais.

À Hambourg, une forte chaleur et une odeur de chocolat se dégagent des tuyaux de l’usine. Le biochar est conditionné dans des dizaines de sacs blancs, avant d’être vendu à des agriculteurs de la région. Silvio Schmidt, 45 ans, qui s’occupe d’un champ de pommes de terre près de Brême, est l’un d’eux. «Nous avons des sols très sableux. On espère que cela permettra de fabriquer du humus de qualité pour fournir plus de nutriments et d’eau aux sols», explique-t-il à l’AFP.