Du chocolat contre la crise

Surfant sur la tourmente des places financières, une grand magasin britannique a lancé dimanche un nouveau chocolat de luxe, censé adoucir des marchés en révolte.

«Même si les gens cherchent à dépenser un peu moins en ce moment, ils veulent quand même se faire des petits plaisirs en s'offrant des choses de qualité et luxueuses», a souligné Ewan Venters, le directeur du département alimentation et restauration du grand magasin Selfridge's. «Le chocolat de qualité est la solution nec plus ultra, car il est relativement peu coûteux, donne satisfaction instantanément et vous aide réellement à vous sentir mieux», a-t-il ajouté.