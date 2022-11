Au Luxembourg: Du cola et de la limonade «100% luxembourgeois»

«En 2019, alors que je me promenais entre les allées d'un supermarché au Grand-Duché, je me suis rendu compte de l'immensité du rayon chips, raconte Georges Eischen, associé-gérant de la Provencale. Malgré la taille de ces étals, aucune de ces marques n'était luxembourgeoise. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer Lëtz Chips. L'envie de se lancer dans l'aventure des soft drinks naît du même constat: aucune marque ne pourrait alors revendiquer un statut "100% luxembourgeois"».

Le dirigeant note que ses équipes ont alors commencé par goûter à l'aveugle tous les soft drinks sur le marché afin d'établir leur propre vision du goût de leur cola et des limonades. «Pour nous, il était clair que nos produits devaient être à base d'origine naturelle, sans colorant, sans arôme artificiel et sans conservateur», souligne Georges Eischen.

«300 000 à 600 000» bouteilles déjà commandées

Le LËT'ZKOLA contiendrait par exemple «37% de sucre en moins» qu'un cola industriel, grâce à une combinaison de sucre et d'édulcorant d'origine naturel issu de la Stévia (plante d'Amérique du Sud dont les feuilles ont un fort pouvoir sucrant). Les limonades orange et citron affichent respectivement 8% et 12% de «vrai» jus de fruits et comprennent «uniquement et exclusivement» des arômes «d'origine naturelle».