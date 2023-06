Concours MyMicrobusiness: Alice Tiberio importe les saveurs de Rimini au Luxembourg

Son père, exploitant agricole à Rimini, lui livre une grande partie des produits qu'elle propose, notamment des abricots, des fraises, des cerises et des amandes.

«Vivre au rythme des saisons»: telle est la devise de la marque Volio créée par Alice Tiberio. Cette dernière commercialise en ligne toute une gamme de produits frais en provenance directe de la ferme de son père, à Rimini. Les produits sont également disponibles dans son épicerie se trouvant dans le pittoresque lieu-dit de Banzelt, ainsi que sur divers marchés du pays. Vu que son père est producteur d'olives, la jeune femme s'est, dans un premier temps, tout naturellement concentrée sur la vente d'huile d'olive avant de diversifier peu à peu son offre. «Mes clients étaient demandeurs d'autres produits et c'est ainsi que j'ai peu à peu élargi mon offre», explique-t-elle.

Par le biais de forums agricoles en ligne, elle a trouvé, aux quatre coins de l'Italie, de petits et moyens producteurs régionaux qui lui fournissent ce que sa ferme familiale ne produit pas. En plus d'un vaste choix de fruits et légumes frais, elle propose désormais des produits tels que des pâtes, du salami ou encore de la mozzarella di bufala.