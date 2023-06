Du grand n'importe quoi avant de tirer son penalty

Plus c’est grossier, plus ça passe. C’est sans doute ce que s’est dit Alex Barrios, joueur de l’Independentie Rivadavia, club évoluant en 2e division argentine. À la 84e minute du match contre le Deportivo Maipu, l’Argentin s’élance pour tirer un penalty. Dans un grand numéro de foutaise, l’attaquant fait plusieurs allers-retours au milieu de sa course d’élan.