Thérapie en France : Du grindcore pour apaiser les patients

Des concerts de musique extrême sont organisés par un infirmier d’un institut psychiatrique de Bourg-en-Bresse, en France.

À première vue, ce pourrait être un traitement de choc. Faux. Des concerts de musique brute et violente ont des vertus thérapeutiques selon Vivian Grezzini, infirmier et instigateur des live de noise et de grindcore dans un hôpital psychiatrique de Bourg-en-Bresse. Ces spectacles sont utilisés comme «outils d’observation et de soin», explique le Français de 25 ans dans Libération Next.