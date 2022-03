En Allemagne : Du jamais vu depuis plus de 40 ans: l'inflation bondit de 7,3%

Du jamais vu depuis plus de 40 ans: l'inflation en Allemagne a bondi de 7,3% en mars, alimentée par la guerre en Ukraine qui fait flamber les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, compliquant la tâche du gouvernement et de la Banque centrale européenne (BCE).