Produits potentiellement dangereux : Du lait pour bébé rappelé au Luxembourg et en France

Cela concerne les bouteilles de 250 ml à l'unité ou par pack de 24 avec les codes-barres 3533630900459 et 3533631193003 consommables jusqu'au le 1er mars 2023. Elles ont été vendues entre le 28 juillet et le 21 septembre. Les lots concernés sont: 22SM4047185 et 22SM4047186 et 22SM4047187.