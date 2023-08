Basket-Ball: Du lourd pour les Luxembourgeoises en EuroCup

Les deux équipes luxembourgeoises qualifiées en EuroCup (la deuxième compétition inter-clubs européenne derrière l'EuroLeague), le T71 Dudelange et Gréngewald Hostert, connaissent depuis mercredi leurs adversaires (sauf un), et le tirage au sort ne leur a pas fait de cadeaux.

Les championnes du Luxembourg en titre dudelangeoises affronteront les polonaises Enea Gorzow, les doubles-championnes de Slovaquie, Piestanske Cajky, et surtout les Espagnoles de Girona, troisièmes de leur championnat l'an passé.

Gréngewald Hostert défiera les françaises Bourges, un grand club européen quart de finaliste de l'EuroLeague, l'an dernier, et les tchèques du KP Tany Brno. Leur dernier adversaire sera le vainqueur de la confrontation entre les Turques d'Antalya et les Portugaises du Sporta Azores (Açores), que les vice-championnes du Luxembourg avaient rencontrées et éliminées l'an passé.